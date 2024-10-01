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Царьград

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Microsoft представила новый способ установки Windows 11 без учетной записи Microsoft

Microsoft представила новый способ установки Windows 11 без учетной записи Microsoft

Microsoft представила возможность установки Windows 11 без учетной записи Microsoft. Новая версия также автоматически включает шифрование BitLocker.

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