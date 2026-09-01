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Девушка

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Как перестать тратить утро на выбор одежды: 7 осенних формул, которые собираются за пять минут

Как перестать тратить утро на выбор одежды: 7 осенних формул, которые собираются за пять минут

Утро — то самое время, когда каждая минута на счету. Проснуться, привести себя в порядок, успеть выпить кофе и не забыть про ключи.

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