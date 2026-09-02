Что известно о перестрелке ГУР и СБУ в Киеве и при чем здесь «Русский добровольческий корпус»

В результате вооруженного конфликта, по неподтвержденным данным, погибли два сотрудника спецслужб УкраиныВ центре Киева произошло вооруженное столкновение между сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ).
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