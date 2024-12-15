Советские монеты, которые могут купить вам новый автомобиль: узнайте, какие из них стоят целое состояние Юлия ЧелкановаМонеты, оставшиеся в наследство от советской эпохи, могут удивить своей ценностью и даже стать источником значительного дохода для коллекционеров.