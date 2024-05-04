6 крутых кроссоверов из Пекина – скоро в продаже

Прошедший в китайской столице автосалон стал ареной для дебюта множества новых кроссоверов – их тут было представлено не менее полусотни! Из этой оравы мы отобрали шесть самых актуальных и интересных для России моделей.
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