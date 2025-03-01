«Атлетико» опережает «Реал» на 2 очка по итогам 26-го тура Ла Лиги. «Барса» оторвется от «Мадрида» на 3 очка при победе над «Сосьедадом»

В 26-м туре чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Атлетик» (1:0), а «Реал» уступил «Бетису» (1:2). На данный момент команда Диего Симеоне лидирует в Ла Лиге с 56 очками после 26 матчей, «Мадрид» идет третьим с 54 очками.
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