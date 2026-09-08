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Несекретные материалы

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Аналитики: штурм ВС РФ «бабкосёл» – не бессмыслица, а элемент стратегии в СВО

Аналитики: штурм ВС РФ «бабкосёл» – не бессмыслица, а элемент стратегии в СВО

В российском обществе периодически начинаются обсуждения о целесообразности тех или иных действий ВС РФ в ходе СВО.

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