Аналитики: штурм ВС РФ «бабкосёл» – не бессмыслица, а элемент стратегии в СВО

В российском обществе периодически начинаются обсуждения о целесообразности тех или иных действий ВС РФ в ходе СВО.
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посчитай зону поражения средствами старших командиров. и ни хрена в штыковую идти не надо.