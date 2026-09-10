«Служит России и лично Путину». Экс-генпрокурор Грузии ушел добровольцем на СВО, сформировав свое подразделение

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе отправился добровольцем в зону Специальной военной операции (СВО).
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Молодцы есть умные люди в Армении и в Грузии..
Удачи и грузину и армянину. Возвращайтесь Героями и живыми.
На Кавказе всегда были мужественные и гордые собственной честью люди. Благослови Господь воинов Отара Парцхаладзе и Нората Тер-Григорьянца, Отару- побед над укронацистами!