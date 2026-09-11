ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Северный приглашает на праздник спорта и творчества

Северный приглашает на праздник спорта и творчества

В эту субботу, 12 сентября, спортивный кластер на Дмитровском шоссе, дом 169с17 превратится в город мастеров и атлетов.

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