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Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий

Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий

Всемирный банк предоставит финансовую помощь правительству Украины под гарантии Канады. Об этом 14 сентября сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий .

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