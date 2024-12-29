Юрист рассказал, на сколько с 1 января вырастет госпошлина за развод

По словам Хаминского, пошлина за расторжение брака составит 5000 рублейЮрист Александр Хаминский рассказал, что летом этого года в России был принят федеральный закон об изменении государственной пошлины за расторжение брака.
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