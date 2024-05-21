Свыше 70 человек пострадали из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines

Число пострадавших в результате сильной турбулентности на рейсе авиакомпании Singapore Airlines, который осуществлял полет из Лондона в Сингапур, но был вынужден приземлиться в Бангкоке, увеличилось до 71.
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