«Сафонову нужно подумать». Черчесов — о возможном уходе вратаря в «ПСЖ»

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ». Бывший главный тренер сборной России и ряда европейских клубов Станислав Черчесов прокомментировал слухи, согласно которым вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в скором времени может стать игроком «ПСЖ».
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