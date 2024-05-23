«Сафонову нужно подумать». Черчесов — о возможном уходе вратаря в «ПСЖ»

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ». Бывший главный тренер сборной России и ряда европейских клубов Станислав Черчесов прокомментировал слухи, согласно которым вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в скором времени может стать игроком «ПСЖ».