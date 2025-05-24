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Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Зенит» примет «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»

Матчи заключительного, 30-го тура Мир РПЛ пройдут в субботу в одно время. «Краснодар» примет «Динамо» и в случае победы станет чемпионом, «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», ЦСКА – с «Пари НН», «Спартак» будет противостоять «Химкам», «Локомотив» встретится в гостях с «Акроном».

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