Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Зенит» примет «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»

Матчи заключительного, 30-го тура Мир РПЛ пройдут в субботу в одно время. «Краснодар» примет «Динамо» и в случае победы станет чемпионом, «Зенит» сыграет дома с «Ахматом», ЦСКА – с «Пари НН», «Спартак» будет противостоять «Химкам», «Локомотив» встретится в гостях с «Акроном».