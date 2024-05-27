«Мечтала быть хорошей свекровью, не такой, как была моя, да невестка не дает!» – жалуется подруге Юлия— …Она мне говорит, а ты знаешь, на кого Жанна похожа? На мою свекровь! – пересказывает свой разговор с подругой Юлией сорокавосьмилетняя Александра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии