Израильские военные открыли огонь по палестинцам, ожидавшим гуманитарную помощь

Израильские военные вновь атаковали палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь в Газе. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила правительственная пресс-служба сектора Газа в своем официальном Telegram-канале.
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