В результате боевых действий на Теткинском и Глушковском направлениях российские военнослужащие группировки «Север» сорвали две попытки ВСУ прорвать оборону, уничтожили около 200 человек личного состава и рассказали, как командование ВСУ скрывает реальные потери.
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