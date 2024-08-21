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Собянин: ПВО сбило еще три летевших на Москву беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны сбили еще три беспилотника, которые летели на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, таким образом, за ночь 21 августа в общей сложности уже уничтожено семь дронов.

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