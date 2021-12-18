ТОП-6 знаков зодиака, от которых не дождешься подарков

Люди делятся на тех, кто любит дарить подарки и тех, кто обожает их получать. Астрологи назвали сразу шесть представителей зодиакального круга, которые крайне негативно относятся к лишним тратам и не очень любят радовать презентами окружающих.
Люди делятся на тех, кто любит дарить подарки и тех, кто обожает их получать. Астрологи назвали сразу шесть представителей зодиакального круга, которые крайне негативно относятся к лишним тратам и не очень любят радовать презентами окружающих.
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