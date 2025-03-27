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Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани призывает Россию что-то отдать. Для чего он хочет чуть-чуть Донбасса?

Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани призывает Россию что-то отдать. Для чего он хочет чуть-чуть Донбасса?

В Сети появилось видео, в котором советник Трампа Рудольф Джулиани, помимо прочего, раскрыл план Вашингтона в отношении Украины.

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