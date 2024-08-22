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Бесплатно с понедельника для любого пенсионера: новая льгота вводится с 19 августа

Бесплатно с понедельника для любого пенсионера: новая льгота вводится с 19 августа

Бесплатно с понедельника для любого пенсионера: новая льгота вводится с 19 августа Юлия ЧелкановаС 19 августа вступает в силу новая программа, которая призвана поддержать пенсионеров и улучшить их качество жизни.

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Комментарии
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Irina Fedulaeva
Дрова!? А разве в нашей стране не 100% газификация? 🤔
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17 час.
SS
Sergey Sergey
Вместо того чтобы провести газификацию, мы будем дрова раздавать, охренеть.
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17 час.

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