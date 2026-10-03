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Бывшего лучшего участкового из Балахны арестовали за педофилию

Бывшего лучшего участкового из Балахны арестовали за педофилию

vk.com/Maxim Yunusov В Балахне Нижегородской области суд заключил под стражу экс-сотрудника полиции Максима Юнусова.

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