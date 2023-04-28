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«Уфа» продает клубный автобус за 24,7 млн рублей. Газизов объяснил это желанием сохранить клуб без долгов

«Уфа» продает клубный автобус за 24,7 млн рублей. Газизов объяснил это желанием сохранить клуб без долгов

Ранее в интернете появилось объявление о продаже клубного автобуса «Уфы» за 24,7 млн рублей. – Объявление действительно, клуб продает автобус.

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