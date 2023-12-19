Традиции и запреты в день святого Николая Чудотворца: можно ли работать, солить капусту, убираться, ходить на кладбище Алёна ЮрьеваКаждый год 19 декабря в православной культуре отмечается важный день — память святого Николая Угодника, известного как Чудотворец благодаря многочисленным духовным чудесам, которые произошли по его молитвенному усердию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии