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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Традиции и запреты в день святого Николая Чудотворца: можно ли работать, солить капусту, убираться, ходить на кладбище

Традиции и запреты в день святого Николая Чудотворца: можно ли работать, солить капусту, убираться, ходить на кладбище

Традиции и запреты в день святого Николая Чудотворца: можно ли работать, солить капусту, убираться, ходить на кладбище Алёна ЮрьеваКаждый год 19 декабря в православной культуре отмечается важный день — память святого Николая Угодника, известного как Чудотворец благодаря многочисленным духовным чудесам, которые произошли по его молитвенному усердию.

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