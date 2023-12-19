Традиции и запреты в день святого Николая Чудотворца: можно ли работать, солить капусту, убираться, ходить на кладбище Алёна ЮрьеваКаждый год 19 декабря в православной культуре отмечается важный день — память святого Николая Угодника, известного как Чудотворец благодаря многочисленным духовным чудесам, которые произошли по его молитвенному усердию.