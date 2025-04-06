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Единая лига ВТБ. «Енисей» примет ЦСКА, «Зенит» сыграет с «Уралмашем» и другие матчи

Красноярский «Енисей» примет московский ЦСКА, в Санкт-Петербурге» «Зенит» сыграет с «Уралмашем». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Енисей – ЦСКА Дата проведения 6 апреля, 13.

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