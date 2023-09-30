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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гераськин о серии неудач «Авангарда» после 0:6 от «Динамо»: «Стечение обстоятельств. С физикой и психологией все в порядке, будем переламывать тенденцию»

Разгромное поражение от «Динамо» (0:6) стало для омского клуба четвертым подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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