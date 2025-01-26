«Они уродливые, дорогие и вредные» Трамп подписал целую стопку скандальных указов. Как его решения отразятся на планете?

20 января консерватор Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Победа политика на выборах вызвала широкий резонанс, в том числе глубокое недовольство защитников окружающей среды и климатологов — ведь Трамп не раз заявлял о своем недоверии к концепту антропогенного изменения климата.