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«Они уродливые, дорогие и вредные» Трамп подписал целую стопку скандальных указов. Как его решения отразятся на планете?

«Они уродливые, дорогие и вредные» Трамп подписал целую стопку скандальных указов. Как его решения отразятся на планете?

20 января консерватор Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США. Победа политика на выборах вызвала широкий резонанс, в том числе глубокое недовольство защитников окружающей среды и климатологов — ведь Трамп не раз заявлял о своем недоверии к концепту антропогенного изменения климата.

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