Что собрался переваливать на своём «зерновом» терминале Джамбулат Текиев?

На прошлой неделе стало известно, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в схеме территориального планирования, подразумевающие строительство в посёлке Славянка на юге Приморья многофункционального морского терминала.
На прошлой неделе стало известно, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в схеме территориального планирования, подразумевающие строительство в посёлке Славянка на юге Приморья многофункционального морского терминала.
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