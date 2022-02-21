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Что собрался переваливать на своём «зерновом» терминале Джамбулат Текиев?

Что собрался переваливать на своём «зерновом» терминале Джамбулат Текиев?

На прошлой неделе стало известно, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в схеме территориального планирования, подразумевающие строительство в посёлке Славянка на юге Приморья многофункционального морского терминала.

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