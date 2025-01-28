FIA ввела новые наказания за ругательства

Больше всего за использование ненормативной лексики накажут гонщиков Формулы-1. Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала новую версию своего спортивного кодекса с пересмотренными руководящими принципами, касающимися того, что организация называет «неправомерным поведением».