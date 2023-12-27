Зеленский и Залужный пытаются укрепить своё влияние в украинском инфополе с помощью атак на Крым, — политолог

Ярко выраженная медийность была присуща нынешней украинской власти с самого начала СВО. Благодаря конструированию определенных образов и замалчиванию фактов ранее удавалось удерживать рост недовольства граждан Украины.
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