«Дайте ему шанс»: отец Милохина умоляет пустить сбежавшего сына в РФ

Приемный родитель просит дать блогеру возможность пройти медкомиссиюЕще совсем недавно известный блогер Даня Милохин блистал в шоу "Ледниковый период" вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой и со спокойной душой строил карьеру в России.
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