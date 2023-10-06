«Дайте ему шанс»: отец Милохина умоляет пустить сбежавшего сына в РФ

Приемный родитель просит дать блогеру возможность пройти медкомиссиюЕще совсем недавно известный блогер Даня Милохин блистал в шоу "Ледниковый период" вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой и со спокойной душой строил карьеру в России.