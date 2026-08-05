Компания «Росгосстрах Жизнь» организовала семейный праздник для детей и родителей

1 августа в Подмосковье финишировал четвертый этап сезона автогонок REC. Посетившие гонку зрители, среди которых было много семей с детьми, остались под впечатлением от мастерства и выносливости пилотов, а также общей зрелищности соревнований.
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