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Рязанские новости

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Компания «Росгосстрах Жизнь» организовала семейный праздник для детей и родителей

Компания «Росгосстрах Жизнь» организовала семейный праздник для детей и родителей

1 августа в Подмосковье финишировал четвертый этап сезона автогонок REC. Посетившие гонку зрители, среди которых было много семей с детьми, остались под впечатлением от мастерства и выносливости пилотов, а также общей зрелищности соревнований.

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