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СССР-Россия

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    Ну и долго будем терпеть этих ублюдков? Где менты и росгвардия? неужели всех купили?Взбесившиеся дети...
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    ...Для пущих понтов можно допустить и глашатая.., имхоПолучите-распишит...

Взбесившиеся дети мигрантов напали на бойцов СВО в Челябинске

Взбесившиеся дети мигрантов напали на бойцов СВО в Челябинске

В Челябинске дети мигрантов напали на участников специальной военной операции в новогоднюю ночь. Видео конфликта появилось в соцсетях.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Это вполне предсказуемое нападение мигрантов ( чего уж там: объединившихся в банду  именно для этого! ) на коренных жителей России... разве в России принято ходить в новогоднюю ночь с битами наперевес? Что-то не припоминаю такого обычая  у нас в России да ещё и в новогоднюю ночь...
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2 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Так они и вышли убивать, вооружившись битами и &quot;перцовкой&quot;.
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1 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Ну и долго будем терпеть этих ублюдков? Где менты и росгвардия? неужели всех купили?
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1 час.

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