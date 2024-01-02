Взбесившиеся дети мигрантов напали на бойцов СВО в Челябинске

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Это вполне предсказуемое нападение мигрантов ( чего уж там: объединившихся в банду именно для этого! ) на коренных жителей России... разве в России принято ходить в новогоднюю ночь с битами наперевес? Что-то не припоминаю такого обычая у нас в России да ещё и в новогоднюю ночь...