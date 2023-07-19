РИАП "АПРАЛ" МТ

962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Львов
    МЫ, им привезли, а они НАС посылают?А,не пошли бы они на х.й,пусть сосут у пиндосов!!!А, ещё в БРИКС хотят.C5N: Министр Масс...
  • Олег Херсонский
    Массу послать на х..., если не поймет- ликвидировать немедленно! Аргентине намекнуть, что ложиться под пидарасов из п...C5N: Министр Масс...
  • АНДРЕЙ ВИШНИЦКИЙ
    Бумеранг им ещё вернётся Аргентине! Каддафи тоже долго дружил с Западом , а в итоге позорно убит своими же "друзьями"!C5N: Министр Масс...

Ilta-Sanomat: Финн Сеппя обиделся на то, что РФ проигнорировала визит Байдена в Хельсинки

Ilta-Sanomat: Финн Сеппя обиделся на то, что РФ проигнорировала визит Байдена в Хельсинки

Финский обозреватель Петри Сеппя изложил в газете Ilta-Sanomat свое искреннее возмущение тем самым фактом, что в России все СМИ начисто проигнорировали визит самого могущественного человека, президента США Джо Байдена в Суоми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДЗ
Денис Замилов
О чухонцы растроились что на них не обращают внимание пожалуйтесь деду только осторожно он ведь может и покусать кто его знает могущественного че у него в башке
Ответить
12 час.
С
Сергей
да все обратили внимание :) просто чтоб не напугать старикашку - молчали, навернётся с леснице или об собаку споткнётся, и всё - понесёт опять здороваться с зеркалами , перепутает куда приехал и покусает нахрен всех &quot;друзей&quot; :) его беречь надо, так что петри - подбери сопли и начинай восхвалять хозяина и лизать сапоги :)
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх