Финский обозреватель Петри Сеппя изложил в газете Ilta-Sanomat свое искреннее возмущение тем самым фактом, что в России все СМИ начисто проигнорировали визит самого могущественного человека, президента США Джо Байдена в Суоми.
Ilta-Sanomat: Финн Сеппя обиделся на то, что РФ проигнорировала визит Байдена в Хельсинки
Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
О чухонцы растроились что на них не обращают внимание пожалуйтесь деду только осторожно он ведь может и покусать кто его знает могущественного че у него в башке
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12 час.
С
Сергей
да все обратили внимание :) просто чтоб не напугать старикашку - молчали, навернётся с леснице или об собаку споткнётся, и всё - понесёт опять здороваться с зеркалами , перепутает куда приехал и покусает нахрен всех "друзей" :) его беречь надо, так что петри - подбери сопли и начинай восхвалять хозяина и лизать сапоги :)
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11 час.
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