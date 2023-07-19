Ilta-Sanomat: Финн Сеппя обиделся на то, что РФ проигнорировала визит Байдена в Хельсинки

О чухонцы растроились что на них не обращают внимание пожалуйтесь деду только осторожно он ведь может и покусать кто его знает могущественного че у него в башке

С

Сергей

да все обратили внимание :) просто чтоб не напугать старикашку - молчали, навернётся с леснице или об собаку споткнётся, и всё - понесёт опять здороваться с зеркалами , перепутает куда приехал и покусает нахрен всех "друзей" :) его беречь надо, так что петри - подбери сопли и начинай восхвалять хозяина и лизать сапоги :)