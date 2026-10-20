Американская модель и актриса Эшли Мур, состоявшая в романтических отношениях с канадским певцом Джастином Бибером, скончалась в возрасте 33 лет в результате случайной передозировки наркотическими веществами, сообщают таблоидные издания и профильные медиа со ссылкой на токсикологическое заключение судебно-медицинской экспертизы .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ У россиян появила...
- МЕ Украинские звёзды...
- МЕ Медведь пристраст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым