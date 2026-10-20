Американская модель и актриса Эшли Мур, состоявшая в романтических отношениях с канадским певцом Джастином Бибером, скончалась в возрасте 33 лет в результате случайной передозировки наркотическими веществами, сообщают таблоидные издания и профильные медиа со ссылкой на токсикологическое заключение судебно-медицинской экспертизы .