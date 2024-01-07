Трафальгарское морское сражение

«Трафальгарская битва», картина У. Кларксона-Стэнфилда, написанная в 1806 годуСовсем недавно мы говорили о Египетском походе Бонапарта и морском сражении при Абукире, о политической обстановке в Европе накануне войны Третьей коалиции, о причинах и начале этой войны.