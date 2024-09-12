Ямальский губернатор: В Ноябрьске школьники сожгли вертолет за деньги

В Ноябрьске два школьника сожгли вертолет, и сделали они это по указанию извне, за деньги. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 11 сентября на заседании окружного правительства.
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