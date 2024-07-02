В США испугались «подозрительных маневров» российского спутника

В США назвали «подозрительными» маневры российского аппарата «Луч-2». Тревогу у американцев вызвали многочисленные сближения отечественного спутника с европейскими, африканскими и американскими аппаратами связи.
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