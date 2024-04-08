Труп 40-летнего оперного певца Евгения Кунгурова нашли в Москве

Тело оперного певца Евгения Кунгурова обнаружили у его дома на Зоологической улице в Москве.Telegram-канал Mash сообщил, что накануне он отправлял жене сообщение со словами, что хочет свести счеты с жизнью.
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