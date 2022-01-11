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Мошенники активно пользуются «новогодним уловом»

​За счет рассылок в праздники злоумышленникам удалось сформировать базу зараженных гаджетов Любители воспользоваться чужими деньгами во время новогодних праздников рассылали в мессенджерах и соцсетях поздравления, снабженные вредоносными ссылками.

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