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«Химки» принесли пиццу Сычевому в раздевалку «Оренбурга». Форвард жаловался, что ее съедают до его прихода

«Химки» принесли пиццу в раздевалку нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому. В видео, опубликованном в официальном телеграм-канале подмосковного клуба, талисман «Химок» заходит в раздевалку «Оренбурга» и оставляет на месте нападающего гостей Владимира Сычевого две коробки с пиццей.

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