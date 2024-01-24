Юрист Ярмуш: граждане России должны знать об иностранных учредителях МФО

Призыв к Центробанку обязать микрофинансовые организации (МФО) и инвестиционные компании сообщать гражданам об иностранном учредителе направлен на финансовую безопасность россиян, считает специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
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