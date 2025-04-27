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Ефимов: более 400 жителей района Щукино переедут в новостройку по реновации

Ефимов: более 400 жителей района Щукино переедут в новостройку по реновации

На северо-западе столицы, в Щукино, город предложил комфортное жилье участникам программы реновации в новостройке по адресу Авиационная улица, дом 61/2, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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