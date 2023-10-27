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«Ростех» передал первый комплект отечественной авионики для МС-21

«Ростех» передал первый комплект отечественной авионики для МС-21

Отгружен первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС-21. Речь идет о светотехническом оборудовании и пультах управления самолетными системами, сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

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