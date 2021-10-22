В Северной Осетии продолжается профилактическая акция ГИБДД «Пристегни самое дорогое»

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ДПС Моздокского района напомнили водителям правила перевозки детей в салоне автомобиля и вручили тематические памятки.
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