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У Леброна Джеймса самый низкий показатель «+/-» в «Лейкерс»

У Леброна Джеймса самый низкий показатель «+/-» в «Лейкерс»

У звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса самый низкий показатель «+/-» среди всех игроков команды в этом сезоне, отмечает StatMuse.

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