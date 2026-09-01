Психолог рассказал, как справиться с тревогой при беспилотной опасности

Как лучше справиться со стрессом во время беспилотной или ракетной опасности? Можно ли к этой ситуации подготовиться психологически? Чем опасно чувство встревоженности? На эти и другие вопросы «МК» ответил кандидат психологических наук Вячеслав Кабанов .