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Психолог рассказал, как справиться с тревогой при беспилотной опасности

Психолог рассказал, как справиться с тревогой при беспилотной опасности

Как лучше справиться со стрессом во время беспилотной или ракетной опасности? Можно ли к этой ситуации подготовиться психологически? Чем опасно чувство встревоженности? На эти и другие вопросы «МК» ответил кандидат психологических наук Вячеслав Кабанов .

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