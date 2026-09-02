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Мировое обозрение

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Нейроны силы воли: что в нашем мозге отвечает за умение вовремя остановиться?

Нейроны силы воли: что в нашем мозге отвечает за умение вовремя остановиться?

Мозг останавливает нас не «силой воли», а клетками в глубине черепа. Международная группа нейробиологов из Пенсильванского университета обнаружила точный анатомический узел, где нервная система принимает решение «не двигаться» в ответ на внешний раздражитель.

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