Почему девушки бросают парней? Причины, непонятные мужчинам

Причин для расставания великое множество и как правило все они открыто озвучиваются. Но всё чаще приходится сталкиваться с тем, что девушка не через диалог выходит из романтического союза, а буквально бросает спутника.
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