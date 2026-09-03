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Тульские новости

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Ленинский суд продолжил рассмотрение дела об истязании ребёнка

Ленинский суд продолжил рассмотрение дела об истязании ребёнка

На допрос были вызваны 3 свидетеля: сотрудник отделения уголовного розыска в раскрытии преступлений по Ленинскому району, инспектор ПДН и педагог-психолог из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

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